NLMK, Virginal Paper… A Ittre, les finances communales font plutôt la grimace

La situation budgétaire est donc devenue délicate. Rappelons qu’une entreprise qui ferme, ce sont des emplois en moins. Logique. Mais ce sont aussi des rentrées en moins pour la commune !

L’effet papillon

Ittre perçoit en effet trois types de taxes sur les industries : la taxe sur la force motrice, une part du précompte immobilier et une compensation wallonne du plan Marshall.

"Les industries qui réalisent de gros investissements ne sont plus taxées sur ceux-ci, explique le bourgmestre Christian Fayt. On reçoit une compensation de la Région wallonne, via le plan Marshall."

Avec la faillite de Virginal Paper, en mai dernier, Ittre perd donc beaucoup de recettes. "On est environ à 970.000 euros pour la commune d’Ittre."

Une perte réduite l'an prochain, Ittre ayant anticipé la faillite. Mais dès 2020, la commune perdra une autre recette : l'usine NLMK ayant négocié une réduction fiscale pour maintenir une partie de ses activités. "Ce qui veut dire que nous allons perdre à ce niveau-là environ 300.000 euros par an !"