NLMK : le site de Clabecq reçoit 30 millions du groupe sidérurgique russe

Une bonne nouvelle en ces temps de crise !

Le groupe sidérurgique russe NLMK va investir 30 millions d’euros dans son site de Clabecq, à Ittre.

Objectif : moderniser le laminoir et augmenter la production d’aciers à haute valeur ajoutée. Voilà de quoi rassurer temporairement les travailleurs d’un site secoué par les restructurations, ces dernières années.

Modernisation

Dans son annonce, la direction de NLMK confirme aujourd’hui un investissement de plus de 30 millions d’euros pour "produire des aciers fins, répondant à des exigences de qualité de pointe et encore plus respectueux de l’environnement".

Selon la direction, cette modernisation permettra notamment de "renforcer le positionnement stratégique et commercial du site dans la production des aciers à haute limite élastique et résistants à l’abrasion".

Le communiqué met du baume au cœur du personnel épargné par les licenciements des plans de restructuration du site. En juin 2019, après de longues et difficiles négociations entre direction et syndicats, malgré l’intervention de la Sogepa (bras financier wallon) et des autorités locales, quelque 200 travailleurs de NLMK Clabecq recevaient la confirmation de leur licenciement collectif. Un véritable séisme, même si 290 emplois étaient menacés dans un premier temps ! Pour rappel, le site comptait 580 travailleurs.

Aujourd’hui, après quelques remaniements en interne, NLMK Clabecq occupe 294 ouvriers (dont 60 intérimaires) et 117 employés et cadres.

Syndicats prudents

"Nous sommes soulagés, car je pense que nous pouvons avoir des perspectives à plus long terme", commente Matteo Villani, délégué FGTB. "Avec la crise sanitaire, nous avions un doute. Nous craignions des répercussions. Ces 30 millions d’euros nous donnent de l’espoir. Reste qu’il y a encore des zones d’ombre. Certaines promesses évoquées lors de négociations n’ont pas été respectées. Ces investissements sont nécessaires. Mais on reste perplexe. On prend ce qu’il y a sur le marché de l’acier. Car on nous dit que le marché est tendu pour le moment".

Espoirs

Si l'espoir renaît chez certains travailleurs, du moins pour un certain temps, l'ambition de la direction est visiblement d'actualité: "Nous avons encore beaucoup à faire en interne, et le marché actuel n'aide pas, mais nous avons confiance en notre équipe qui va continuer la transformation de cette usine", déclare Ben de Vos, le patron de NLMK International.

"Nous sommes soulagés, car cet investissement garantit l'activité à l'horizon 2022", commente Raymondo Vassallo, délégué CGSLB. "Pour la suite, nous verrons. Mais la confirmation d'aujourd'hui est une bonne nouvelle".