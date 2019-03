NLMK Clabecq: les bulletins de vote renvoyés par les ouvriers n'ont pas pu être dépouillés ce jeudi

Le travail ne reprendra pas vendredi matin sur le site de NLMK Clabecq, contrairement à ce qu'espérait durant cette semaine la direction de l'entreprise sidérurgique. Le site de NLMK Clabecq est à l'arrêt depuis plus d'un mois et la direction avait imaginé, pour sortir de cette situation de blocage, un vote des ouvriers exprimé par courrier, avec des enveloppes timbrées destinées à renvoyer les bulletins chez un huissier chargé de procéder au dépouillement. Mais un problème technique au niveau de la poste a obligé l'huissier à reporter à vendredi les opérations de dépouillement.

Les ouvriers souhaitant participer à ce scrutin initié par la direction devaient renvoyer leur bulletin de vote mercredi midi au plus tard, afin que le dépouillement soit réalisé par le huissier dans la journée de jeudi. Bpost a confirmé qu'un problème d'alimentation dans ses services avait empêché les "produits séquencés" - les courriers triés à la machine - de parvenir à temps dans le bureau de distribution concerné.

Ce courrier qui n'a pas pu être distribué jeudi devrait l'être vendredi, et le dépouillement est dès lors reporté d'une journée. Le site de Clabecq reste donc à l'arrêt, comme depuis plus d'un mois. La grève avait débuté après les premières discussions entre syndicats et direction dans le cadre de la première phase de la loi Renault, NLMK ayant annoncé son intention de supprimer 290 emplois (50% de l'emploi existant) pour se recentrer sur les produits spécifiques à Clabecq et renouer avec la rentabilité.