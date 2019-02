NLMK Clabecq: le dialogue social est rompu, direction et syndicats envisagent la conciliation

Un conseil d'entreprise était prévu ce mardi après-midi chez NLMK Clabecq. Direction et syndicats devaient en effet se voir pour sortir de l'impasse, car l’annonce de la suppression d’emplois (290 sur les 576) sur le site et le gel - durant plusieurs années - des salaires et de l'index (pour ceux qui resteront, soit près de 50% du personnel) ne passent toujours pas auprès des travailleurs.

Pour que la réunion ait lieu, les syndicats avaient émis un préalable à toute discussion : que la direction retire les mesures d'économie annoncées pour le personnel qui conservera son emploi (soit, toujours, le gel d'index et de salaire, et la suppression de certaines primes ; le tout représentant quelques 3,5 millions d'euros). "Sans accord sur ces deux points, le dialogue sera rompu", nous avaient encore avertis des permanents ce matin. Et c'est exactement le scénario qui s'est dessiné. La direction campe sur ses positions : pas de retour en arrière !

Conséquence immédiate : le dialogue social n'aura pas lieu ce mardi. Même à Nivelles, comme l'avait proposé la direction. Les syndicats refusent tout simplement de s'asseoir à la table. Ils nous ont par ailleurs informés qu'ils allaient à présent faire une demande auprès du cabinet du ministre de l'Emploi, Kris Peeters (CD&V), pour l'intervention d'un conciliateur social.