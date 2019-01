NLMK Clabecq: entre 150 et 200 emplois seraient menacés

Un conseil d'entreprise extraordinaire aura lieu ce jeudi matin sur le site de NLMK, à Clabecq. Et il risque de faire l'effet d'une bombe. Selon nos informations, le bilan financier du site n'est pas bon. Et cela devrait se traduire par la suppression de 150 à 200 emplois.

Contexte tendu depuis des mois

Selon un syndicaliste de la FGTB, l'annonce du départ de 3 hauts responsables du site, en novembre dernier, n'était pas de bonne augure pour 2019. Le CEO de l'usine de Clabecq, la directrice des ressources humaines et le responsable de la maintenance avaient "décidé de quitter l'entreprise", selon la direction. D'aucuns y voyaient plutôt une "invitation de la direction du groupe russe à quitter le navire". Selon la FGTB, ce signal annonçait clairement la couleur. Les chiffres n'étaient pas bons depuis un certain temps. Et il fallait s'attendre à une mauvaise nouvelle. "Je crains d'ailleurs un débrayage des travailleurs dès ce jeudi, dans la foulée de l'annonce officielle. Si les travailleurs décident de partir en grève, nous les couvrirons".

Cisailleurs inquiets

L'an dernier, le département des cisailleurs avait déjà mené des actions. Suite à différents problèmes, notamment liés à la prise de congés, à la charge de travail et aux conditions de travail jugées difficiles et dangereuses, les cisailleurs avaient débrayé. La direction avait alors exigé la reprise du travail avant toute négociation. "La directrice des ressources humaines nous a ensuite envoyé une lettre de menace", avait expliqué un des meneurs de la grève. Des tensions étaient également apparues entre certains ouvriers et les syndicats. Le travail avait finalement repris. Avec une nouvelle direction. Mais dans un contexte difficile, tant sur le plan social que financier.

"Ce jeudi matin, ils vont annoncer entre 150 et 200 pertes d'emplois", nous a confié un travailleur. "La nouvelle direction a été mise en place par les Russes pour procéder à un véritable nettoyage. C'est encore pire qu'auparavant".

Au total, le site de NLMK Clabecq compte 580 personnes. Contactée ce matin, la direction s'est contentée de dire que les résultats financiers n'étaient pas bons. Et qu'une conférence de presse suivra le Conseil d'entreprise extraordinaire, à 11h.