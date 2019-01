NLMK Clabecq: direction et syndicats parleront plan industriel et gros sous ce mercredi

C'est un conseil d'entreprise qui s'annonce tendu, ce mercredi, à l'entreprise NLMK-Clabecq.

La direction va présenter son plan industriel aux syndicats. Mais ceux-ci exigeront des garanties pour la viabilité du site; des garanties qui devront être apportées via un bureau d'expertise indépendant.

Hier, la CSC évoquait des zones d'ombre dans la comptabilité de NLMK-Clabecq. De quoi crisper les deux camps, ainsi que les 580 travailleurs du site, dont 290 risquent de perdre leur emploi, à terme.

Questions de comptes

Pour la CSC, qui vient d'éplucher la comptabilité, il faut d'abord faire la lumière sur les comptes de l'usine. Certains services coûteraient trop cher. Dans un communiqué, le syndicat réclame plus de transparence.

"En étudiant les comptes de NLMK Clabecq, il a été constaté des fluctuations énormes pour certains services (sous-traitants notamment). En 4 ans, le coût des services a augmenté de 36 millions d'euros à 87 millions d'euros. Et un des services, le poste " travail-façon ", a explosé à 50 millions... en deux ans.

Les services représentent actuellement plus que le double du coût salarial des 580 travailleurs. Toutes les organisations syndicales attendent ce mercredi 30 janvier une réponse positive de la direction sur leur demande de pouvoir solliciter un bureau d’expertise extérieur pour l’analyse de la situation économique et financière de l’entreprise et pour la fiabilisation du plan industriel prévu".

Sécurité et fiabilité

"Nous partageons le souhait de transparence et d'analyse via un bureau indépendant, " dit Matteo Villani, de la FGTB. "Mais il faut aussi des garanties en matière de sécurité. Il y a eu des accidents de travail. De plus, il faut des machines fiables, pour éviter les pannes".

Avancer à tout prix

Côté direction, on assure ne rien vouloir cacher. "Nous parlerons de la question du bureau externe avec les syndicats", explique Jean-Paul de Bartolo, porte-parole. "Mais nous voulons d'abord présenter notre plan industriel. Les travailleurs veulent en savoir plus sur leur avenir. Il ne faut pas perdre de temps. Nous voulons poursuivre l'activité à Clabecq (Ittre). Mais nous devons tenir compte de la situation financière du site".



Discrète Sogepa

Les syndicats s'interrogent aussi sur l'attitude de la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne. Pour la FGTB, la Sogepa suit la direction du groupe russe. Une direction qui apporte un soutien financier plus important au site NLMK-La Louvière, Manage étant, rappelons-le, le troisième site du groupe en Belgique. La Sogepa, ce mardi, ne souhaitait pas faire de commentaires.

Parlement wallon



Ce mercredi après-midi, une délégation de NLMK-Clabecq pourrait se rendre au Parlement wallon. Une manière d'exprimer les craintes des travailleurs et de solliciter un soutien wallon.

Enfin, chez les ouvriers, la tension est palpable. Certains envisagent une grève. Surtout en cas de refus de la direction concernant le recours à un bureau d'expertise indépendant. D'autres travailleurs préfèrent garantir leur salaire, sans se faire trop d'illusion sur l'avenir.