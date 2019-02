NLMK Clabecq: démarrage raté pour la médiation sociale ce vendredi

On ne s'attendait pas à un miracle. Mais d'aucuns espéraient tout de même un début d'accalmie dans le dossier de NLMK Clabecq.

Cet après-midi, après plusieurs heures de discussions avec la direction et les syndicats, le médiateur social a bien dû déchanter. Le blocage persiste. Les deux camps ne se mettront pas autour de la table pour reprendre le dialogue. Chacun campe sur ses positions. Il va donc falloir faire appel prochainement à un conciliateur social. En d'autres termes, ce sont les responsables syndicaux et patronaux du niveau fédéral qui seront cette fois invités à rencontrer le conciliateur social. Mais dans le contexte actuel très tendu, rien ne dit que le climat sera plus serein.

Plan d'action syndical

"Nous avons espéré que la direction fasse un geste et accepte de supprimer le volet salarial du plan industriel", commentent les syndicalistes, ce vendredi après-midi. "Mais la direction ne lâche rien. Elle veut imposer des sacrifices inacceptables aux travailleurs qui seront maintenus sur le site, alors que la moitié de leurs collègues vont perdre leur emploi".

Face à ce nouveau blocage, les syndicats préparent un plan d'action. On doit s'attendre à une première action lundi matin, en dehors du site de NLMK Clabecq. Mais les syndicats restent discrets sur la teneur des actions de protestation envisagées.

Ce vendredi matin, alors que la réunion de médiation débutait sur un site neutre, à Nivelles, des ouvriers de l'usine sidérurgique ont fait irruption dans le bâtiment où médiateur, direction et syndicats étaient réunis. La police était présente pour éviter tout débordement. Mais la tension était vive, selon plusieurs témoins.

La direction veut poursuivre

"Nous voulons toujours relancer la dialogue", explique la direction de l'entreprise. "Pour le volet salarial également, seul le dialogue amènera des solutions", explique Maurine de Rémont, porte-parole. "Nous ne refusons pas de parler du volet salarial; ce que nous refusons, c'est de le supprimer complètement. Car nous devons faire des économies pour assurer la viabilité du site à l'avenir".

Cet après-midi, les syndicats vont rencontrer les ouvriers qui n'avaient pas fait le déplacement à Nivelles. Et de source syndicale, les tensions ne sont pas prêtes de s'apaiser.