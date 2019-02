Nivelles veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030

Le collège communal MR-Ecolo de Nivelles a présenté lundi à la presse la déclaration de politique communale (DPC) qu'il soumettra au conseil communal en soirée. Parmi les annonces les plus marquantes contenues dans le document qui fixe les grandes lignes d'action de la majorité pour les six ans à venir, on trouve l'engagement de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire communal pour 2030, ainsi que le gel de l'urbanisation des zones d'aménagement communal concerté (ZACC) pour donner priorité au redéveloppement des sites d'activités économiques désaffectés.

En ce qui concerne la diminution des gaz à effet de serre, l'ancienne majorité MR-Ecolo-cdH avait annoncé en juin dernier un "plan climat" visant à réduire de 40% l'émission de ces gaz sur le territoire communal à l'horizon 2030. La nouvelle majorité a décidé d'être plus ambitieuse, en portant cet objectif à 50%. Ce plan sera réactualisé avec la participation des citoyens, des clauses énergétiques seront prévues dans les marchés publics pour favoriser les énergies renouvelables, et la Ville soutiendra des projets allant dans ce sens.

Elle envisage également de produire de l'énergie renouvelable en partenariat avec l'intercommunale inBW. De nouveaux projets éoliens, à condition qu'ils impliquent une participation citoyenne, pourront aussi être soutenus sur le plan local, pour arriver à un maximum de dix éoliennes sur le territoire de Nivelles.

En matière de développement du territoire, la majorité MR-Ecolo annonce qu'elle veut renforcer et protéger la "couronne verte" autour de la ville en gelant l'urbanisation des ZACC, notamment 40 hectares situés sur le territoire de Baulers et 5 hectares à l'arrière de l'Athénée royal de Nivelles. La priorité sera donnée aux projets de développement sur les sites d'activités économiques désaffectés tels le Val de Thines (25 hectares de l'ancien site Idem Papers), le site dit de la Galvanisation (3 hectares) et celui de la Brugeoise & Nivelles (16 hectares).