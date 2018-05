Nivelles: une partie du personnel de l'administration communale en grève

Du rouge et du vert ce mercredi matin devant la maison communale de Nivelles. Depuis 7h15, la CGSP et la CSC mènent une action de sensibilisation. Une partie des employés seront donc en grève aujourd'hui. Les syndicats réclament une harmonisation du régime des congés du personnel de la ville et de celui du CPAS. A l'heure actuelle, le système est plus avantageux pour le travailleur de l'action sociale. Il bénéficie de certains jours de congés extra-légaux qui ne sont pas octroyés au personnel de la ville. Une différence qui fait bondir le délégué CGSP Philippe Dumont. "Cela crée une frustration sociale au sein des ouvriers et des employés de l'administration nivelloise. Nous dépendons pourtant du même pouvoir politique local."

Une harmonisation, mais pas avant 2019

De son côté, le bourgmestre se défend et ne comprend pas ce mouvement de grève alors que des négociations sont en cours. "Nous essayons de faire converger le statut des agents communaux et des agents du CPAS mais il se fait qu'il y a un passé qui n'est pas simple à résorber. Je trouve vraiment étonnant que, en cette période préélectorale, on décide, pour un jour de congé en plus, de commencer une grève comme celle-ci. La ville de Nivelles octroie déjà 26 jours de congés annuels. ici on nous en demande un en plus. ça fait un peu enfant gâté...".

Pierre Huart estime que ce n'est pas juste de bloquer les services de la sorte. Du côté des syndicats, on assure que l'action d'aujourd'hui ne paralysera pas les services communaux. Selon Philippe Dumont de la CGSP, "les citoyens ne seront pas pris en otage".