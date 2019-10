Nivelles : un nouveau quartier – les Chabotes – va sortir de terre près du centre

140 logements, deux commerces et une crèche. Le projet des Chabotes est enfin en phase de concrétisation Le chantier va démarrer par les voiries avant la construction des premiers bâtiments à partir d’octobre 2020.

"Il y aura à terme une Maison d’accueil de la petite enfance de 25 lits", développe Pol Rochefort, directeur gérant du Roman Païs. "Il y aura aussi deux rez-de-chaussée commerciaux. La mise en place des voiries devrait durer un an. La construction des maisons et des appartements suivra. On espère pouvoir mettre en vente fin 2021. Je pense que nos partenaires sont dans le même état d’esprit".

Un partenariat entre trois acteurs

Ce qui est marquant dans ce "méga" projet, c’est le partenariat public-privé. Trois acteurs ont en effet lié leur destin : une entreprise de construction, la Société wallonne du Logement et les Habitations Sociales du Roman Païs.

Quel intérêt ? "L’objectif, c’est d’avoir trois projets différents", explique Pol Rochefort. "La SWL mettra à disposition par la vente 26 terrains où les futurs propriétaires pourront développer leurs habitations. L'entreprise Thomas & Piron construira des maisons unifamiliales ou bifamiliales de type immobilier privé. Enfin en ce qui concerne le Roman Païs, actif dans l’Ouest du Brabant wallon, l’idée est de proposer une quarantaine de logements avec les critères du logement public.

Proximité avec le centre-ville

Ce nouveau "lieu" se trouvera non loin de la Grand-Place et des commerces. "Il est situé juste à côté d'un de nos anciens quartiers, le Vert Chemin où le Romain Païs dénombre énormément de locataires", explique Pol Rochefort. "Et donc il y aura vraiment une mixité globale. Et nous espérons d'ailleurs que des locataires de nos logements puissent devenir propriétaires demain par exemple dans le nouveau quartier des Chabotes".

Les premiers habitants devraient emménager à a partir de fin 2021.