Nivelles: un nouveau bâtiment pour agrandir le site de l'I.P.E.T

L’I.P.E.T, l’Institut Provincial d’Enseignement Technique veut construire un nouveau bâtiment sur son site de 12 hectares. Ce projet répond à la tension démographique grandissante de la Ville de Nivelles. L’année prochaine, 120 élèves ont fait une demande d’inscription pour la première année de secondaire. Et pour le moment, l’école ne peut accueillir que 1000 élèves.

Ce nouveau bâtiment permettrait la construction de classes capables d’accueillir entre 250 et 400 nouveaux étudiants du premier degré, il devrait voir le jour en 2026.

Un budget "allégé"

Ce projet, au budget important, ne demande pas l’achat d’un terrain pour la construction du futur bâtiment.

"L’I.P.E.T a la chance d’être établi sur un campus d’une dizaine d’hectares qui bénéficie de nombreux espaces verts ce qui permettra, vu la demande d’expansion de bâtiment pour permettre d’accueillir de nouveaux élèves, de ne pas devoir solliciter l’achat d’un nouveau terrain, précise Carine Servranckx (directrice du site). L’école existe depuis 20 ans et elle accueille entre 900 et 1000 élèves. Pour le moment, elle n’a pas la capacité d’en accueillir plus. Il faut savoir que la Ville de Nivelles est reconnue, depuis 2018, située en zone en tension démographique. L’I.P.E.T reçoit, régulièrement, des demandes d’inscription et nous arrivons vite à saturation".

Le projet passe ce jeudi sur la table du Conseil provincial.