Nivelles : pour préserver leur carnaval, les acteurs du folklore choisissent de le postposer au mois de mai

La question se pose dans toutes les villes qui organisent un carnaval : va-t-on le maintenir ou pas ? La Louvière a déjà décidé d’annuler les soumonces prévues en janvier, en raison de la situation sanitaire. Binche attend mi-janvier pour trancher. A Nivelles, une solution se dessine : postposer les festivités, initialement prévues les 4, 5, 6 et 7 mars prochains, aux 14, 15, 16 et 17 mai.

L'option a en tout cas été approuvée par les présidents de sociétés carnavalesques réunis avec l’échevin du folklore. "A l’unanimité, on s’est dit qu’on voulait maintenir le carnaval et qu’on devait trouver une nouvelle date. On doit bien sûr encore valider la décision au niveau du collège communal, précise d’emblée Benoit Giroul. Le carnaval a déjà été annulé l’an dernier et nous ne souhaitons pas le faire une deuxième fois. On a vraiment envie de faire perdurer notre folklore, comme le demandent beaucoup de citoyens et de participants du folklore, mais aussi de soutenir toute l’économie qui tourne autour du carnaval : les cafés, les louageurs, les musiciens…"

Il fallait se donner le temps entre la décision et l'organisation

Un carnaval en mai n’aura sans doute pas la même forme ni la même ambiance. Il souffrira aussi de la concurrence d’autres événements, comme la marche Saint Roch, à Thuin. Il sera d’ailleurs peut-être plus compliqué de trouver des musiciens. "Comme ce sera un carnaval différent, il faudra aussi voir si on maintient toutes les soumonces, ou seulement la générale. Tout cela devra encore faire l’objet de discussions, comme pour la mobilisation des ouvriers communaux. C’est pour cela qu’il fallait se donner le temps entre la décision et l'organisation", ajoute l’échevin. C'est habituellement en décembre que commence à s'organiser le carnaval de Nivelles.