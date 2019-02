Nivelles: pause de midi pour le climat pour près de 200 élèves du secondaire

Le cortège s'est mis en route vers 13h au pied de la collégiale. Les rangs, très clairsemés au début, ont finalement grossi pour atteindre les 200 participants. L'invitation a été lancée par Jeannine Bracquenier, élève de l'institut du Sacré-Coeur, suivie par toute sa classe de cinquième année. "J'ai manifesté à Bruxelles le jour des 35.000 personnes. Nous en avons discuté avec notre professeur d'histoire-géo. Nous voulions continuer le mouvement, mais personnellement cela me bloquait d'avoir un nouveau jour d'absence injustifiée, explique la jeune fille. J'ai aussi pensé aux gens qui ne pouvaient pas se rendre à Bruxelles. Je me suis alors dit : pourquoi ne pas le faire près de chez nous?".

Ne pas rater les cours pour manifester

Elle a donc lancé un appel il y a deux semaines via les réseaux sociaux à tous les élèves des écoles de Nivelles, contacté la Ville, la police, contacté via son directeur ceux d'autres écoles. Avec un argument de poids: "Beaucoup de politiques nous disent que les jeunes ne vont manifester à Bruxelles que pour rater les cours, mais nous voulons leur montrer que c'est une cause qui nous tient à cœur et que nous voulons que les choses bougent". Le rassemblement, reporté d'une semaine, a donc été limité à la pause de midi, pour permettre à un maximum d'élèves nivellois de participer, y compris ceux du degré inférieur, accompagnés de leurs professeurs. "Certains jeudis, nous avons eu jusqu'à une moitié d'élèves absents de la classe. Mais aujourd'hui tout le monde était présent et enthousiaste", constate Laurence Bauve, professeur de français au Sacré-Coeur.

Nous voulons montrer que les jeunes ont des idées

Jeannine a aussi poussé la porte de l'hôtel de ville pour émettre ses idées, réalisables à l'échelle locale: placer des poubelles publiques de tri sélectif, instaurer un système de récupération des mégots pour les recycler, distribuer gratuitement des gourdes dans toutes les écoles... "Nous voulons montrer que les jeunes ont des idées. Si chaque commune fait quelque chose, ça remontera progressivement aux différents niveaux de pouvoir. Sinon, on peut encore attendre pendant quarante ans", commente-t-elle. Jeudi prochain, elle et ses camarades, mèneront une nouvelle action sur le temps de midi. Ils espèrent que le mouvement fera tache d'huile dans les autres écoles et que la mobilisation sera plus forte que ce jeudi.