Nivelles : le travail reprend timidement sur le site de Logistics Nivelles

La fin du chômage économique chez Logistics Nivelles ? Après la grève, le site a dû être remis en état et aux normes. Durant ce temps les travailleurs ont été mis en chômage économique. La reprise complète des activités était prévue pour ce lundi. Quelques colis sont arrivés hier soir sur le site… De quoi permettre une reprise mais très timide. Un peu trop timide selon Ali Haidar, délégué permanent syndical à la CNE : " Il y a très peu de marchandises qui arrivent, il y a très peu de marchandises à préparer. Pour le secteur frais, il y a peine 800 palettes qui vont rentrer, pour un entrepôt de 75.000 mètres carrés c’est très peu. Du coup il y a des questions qui se posent. Le client se pose peut-être des questions, mais en tout cas le personnel est là et veut travailler. Et ce serait bien que l’activité puisse réellement reprendre, tant pour Carrefour dont les rayons sont vides que pour Logistics Nivelles".

La direction a annoncé la fermeture du site de Logistics Nivelles à l’automne 2022. Avec la perspective d’un licenciement collectif de 549 personnes. Une procédure Renault a été lancée.