Nivelles : le dossier du futur palais de justice avance enfin

Le dossier de l’extension du palais de justice de Nivelles a déjà fait couler beaucoup d’encre. Les premiers plans remontent à 2008 mais le projet ne s’est jamais concrétisé. Depuis quelques mois toutefois, une série de réunions avec les acteurs concernés se sont tenues. Le secrétaire d’État en charge de la Régie des Bâtiment, Mathieu Michel est assez optimiste : " On a désormais identifié les différents besoins. Il reste quelques points à régler, par exemple la question de savoir où seront installés les policiers qui accompagnent les détenus ; mais c’est du détail. "

Des problèmes de mobilité et plus précisément de parking doivent encore également être résolus. Cette extension qui serait a priori prévue à l’avant de l’actuel palais de justice inauguré en 2001 est très attendue par la magistrature nivelloise. Faute de place suffisante dans le bâtiment existant, les audiences se tiennent dans plusieurs implantations. Une situation devenue intenable selon Sophie Sterck, la présidente du tribunal de première instance : " On fait tout pour que les justiciables et les avocats s’y retrouvent mais c’est compliqué et ça leur fait perdre beaucoup de temps. Souvent des avocats doivent plaider dans plusieurs dossiers sur une même matinée en passant d’un bâtiment à l’autre ! "

Cette extension permettrait de regrouper tous les services du tribunal de première instance et du parquet sur un même site. Aucun agenda précis des travaux n’a encore été communiqué mais à en croire Mathieu Michel, la demande de permis devrait être déposée avant la fin de l’année.