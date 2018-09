Nivelles: la firme pharmaceutique familiale Trenker se fait une place à côté des multinationales

"Trenker" fête ses 85 ans!

Cette firme pharmaceutique familiale belge, créée en 1933 par Rodolphe Henri Trenker, a réussi à se faire une place à côté des grosses multinationales. Elle produit et distribue des médicaments, des dispositifs médicaux, et surtout, des compléments alimentaires.

Relocalisation

Il y a 10 mois, "Trenker" a quitté Uccle et Braine-l'Alleud pour regrouper ses activités dans un site flambant neuf, à Nivelles.

Dans le parc industriel de Nivelles, l'entreprise familiale bénéficie de plus d'espaces, d'un bâtiment moderne, écologique et plus fonctionnel. Le site regroupe désormais des zones de production séparées pour les médicaments et les compléments alimentaires. "Nous disposons de davantage d'espace de production et de stockage" explique Tristan Trenker, administrateur. "Nous pouvons désormais produire simultanément des médicaments (environ 20% de la production) et des compléments alimentaires (quelque 75% des produits fabriqués). Les différents services sont aussi regroupés. C'est plus pratique pour notre personnel".

Des compléments de qualité

Les compléments alimentaires constituent 75% de la production. Pour Rodolphe Trenker, frère de Tristan et administrateur, "il fallait mettre la priorité sur les compléments, car produire des médicaments est devenu très compliqué et très coûteux pour une entreprise familiale. Pour les médicaments, le processus est plus long et plus complexe, notamment en raison des études cliniques. Par ailleurs, le marché des compléments s'est fortement développé. Mais nous avons voulu nous démarquer en proposant des compléments à haute valeur ajoutée".

La firme explique réaliser de nombreuses analyses de suivi des produits avec des médecins spécialistes et des professeurs d'université. "Nous voulons rester indépendants et sur le sol belge pour garder le contrôle de la qualité de nos produits", assure Rodolphe Trenker. "Tous nos fournisseurs de matières premières sont agréés et subissent des contrôles de qualité réguliers. D'où l'importance de la traçabilité et de la transparence".

Doper l'exportation

Avec son nouvel outil, Trenker espère augmenter rapidement sa production et ses exportations. Actuellement, 7% des produits partent à l'étranger. L'objectif des patrons est d'atteindre 25% d'exportations dans 5 ans.



Avec près de 100 salariés et un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros (l'an dernier), la firme renforce sa présence sur un marché concurrentiel, mais très porteur.

Nivelles

Enfin, si la firme a choisi Nivelles pour ses nouvelles installations, c'est essentiellement pour trois raisons: la position géographique idéale pour les collaborateurs, les facilités d'accès au site et les subsides octroyés par la Région wallonne.