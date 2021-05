Nivelles: l'église du Saint-Sépulcre désacralisée et mise en vente

Plus de baptêmes, de mariages, d’enterrements ou de messes du dimanche, le sort de l’église Notre-Dame du Saint-Sépulcre est scellé.

Fermée depuis 2019 pour des raisons de sécurité, elle va être désacralisée. L’archevêque de Malines-Bruxelles vient d’avaliser la décision. Ce qui veut dire que la Fabrique d’Eglise peut, par exemple, la vendre mais elle ne pourra pas être démolie et le projet devra être en phase avec l’ancien usage des lieux.

Pas de rénovation possible

La question de la rénovation de l’édifice était en discussion mais s’avère impossible car, pour le sauver, ce sont des budgets pharaoniques qui doivent être engloutis. L’étude du bureau d’architecte a estimé à plus de deux millions d’euros le montant des travaux. Le bâtiment est en très mauvais état avec des problèmes de stabilité du clocher, des chutes de pierres, une installation électrique non conforme et de réels risques d’incendie. La Fabrique d’Eglise jette donc l’éponge. L’église Notre-Dame du Saint-Sépulcre sera désacralisée et vendue.

Une vente sous conditions

On ignore qui décidera d’acheter l’église mais des conditions strictes entoureront sa vente. Il faudra maintenir son aspect patrimonial et l’architecture globale de l’édifice avec, par exemple, le maintien des vitraux et des rosaces. Il sera important de veiller à un usage respectueux du lieu on pense, par exemple, à un centre culturel plutôt qu’une boîte de nuit.

Aujourd’hui, le bâtiment est estimé à 700.000 euros.