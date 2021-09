Nivelles : Germain Dalne devient le plus jeune échevin du Brabant Wallon

Du changement au sein du collège communal à Nivelles. L'échevin Hubert Bertrand a décidé de s'en aller pour des raisons personnelles. Il a été pendant six ans président du CPAS et 9 ans échevin. Il était actuellement échevin des finances, de la santé et des sports. Il sera remplacé par Germain Dalne, 22 ans. Ce dernier devient ainsi le plus jeune échevin du Brabant Wallon. Il s'était présenté sur la liste LB aux dernières élections communales. Il prêtera serment ce lundi 20 septembre.