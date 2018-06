Nivelles dresse un bilan positif de sa première consultation citoyenne via Internet

Après avoir mené à bien un projet pilote de consultation citoyenne via Internet en collaboration avec le SPF Stratégie et Appui, la Ville de Nivelles dresse un bilan largement positif de la démarche. Il s'agissait de la première expérience du genre menée en Wallonie. Vu la période "sensible" (à l'approche des élections), le sujet choisi était "Quelles sont vos propositions pour améliorer l'accueil dans les services communaux?". Vingt-cinq propositions ont été validées, 142 citoyens se sont inscrits et 253 votes ont été recueillis. Aucune réaction de type "troll" n'a été enregistrée en six semaines.

Les 25 propositions de citoyens nivellois, postées sur la plateforme mise sur pied par la direction générale "Transformation digitale" du SPF Stratégie et appui, ont suscité 53 commentaires, 10 recommandations et 316 interactions dont 62% via des smartphones. En moyenne, chaque participant a voté deux fois.

Les propositions feront l'objet d'un suivi sur la plateforme. Dans le top 5 de celles qui ont recueilli le plus de votes, on retrouve le développement d'une e-administration, l'ouverture des services communaux le samedi matin, la prise de rendez-vous, l'utilisation de factures électroniques et la possibilité de relier ses documents administratifs communaux à une plateforme comme Doccle. Un groupe de travail sera mis en place pour examiner leur faisabilité afin de les intégrer dans un plan d'actions pluriannuel qui sera soumis au conseil communal.

"L'expérience est très bénéfique. Il n'y a pas eu de messages injurieux ou diffamant comme on peut le déplorer lors de débats sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la base d'une nouvelle manière d'interagir avec les citoyens. Si les électeurs nous en donnent la possibilité, d'autres sujets seront discutés dans l'avenir avec cette nouvelle approche", indique le bourgmestre Pierre Huart.