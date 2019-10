Nivelles : des forains qui se disent surtaxés

C’est une saison difficile pour les forains de la Foire d’automne de Nivelles qui se déroule jusqu’au 14 octobre. Les professionnels doivent faire face aux caprices de la météo, à une fréquentation mitigée, mais dorénavant aussi à des frais supplémentaires.

Plusieurs d’entre eux boudent la foire d’automne, cette année. La plupart sont toujours présents, mais font grise mine. En cause : l’augmentation de la redevance sur l’occupation de l’espace public.

De 600 à 1800 euros

Déjà soumis à d’importants frais de transport, taxe kilométrique et autres cotisations sociales, Grégory Vanderhaeghen a décidé de ne plus installer son petit carrousel à Nivelles, cet automne. "Je redoutais d’être en négatif ; c’est pour cela que je ne suis pas venu à Nivelles cette année. J’enregistre un manque à gagner. Mais je ne voulais pas m’endetter. Car à ce tarif-là, c’est trop difficile ! En 10 ans de temps, la redevance a triplé. Je payais 600 euros et je devrais payer aujourd’hui 1800 euros".

Rester mais à quel prix ?

Trois fois par an, Dimitri Delforge installe son Luna Park à Nivelles. Malgré l’augmentation de la redevance, il a décidé de rester. Mais le Président de l’Union des industriels forains belges francophones dénonce une hausse exagérée. "Je suis fidèle à mes clients depuis 30 ans. Je suis donc présent malgré la hausse de la redevance. Mais celle-ci rend la situation pratiquement intenable. C’est six fois plus cher que dans toutes les autres communes où je me rends. Même en faisant le calcul sur le même nombre de jours d’occupation, ici, c’est plus cher". Certains métiers réclament aussi la suppression de la redevance sur les jours de montage et de démontage, ainsi que sur la superficie couverte par un auvent.

La Ville rend la monnaie

"Il ne faut pas comparer les pommes et les poires ; une foire n’est pas l’autre, notamment en termes de fréquentation", rétorque l’échevin des Foires. Benoît Giroul explique que c’est l’autorité de tutelle qui a contraint la Ville de Nivelles à revoir le mode de calcul des emplacements, entraînant du coup une hausse de la redevance. "La tutelle nous oblige à calculer le montant de la redevance au mètre carré par jour". En l’occurrence, 1 euro pour les attractions, 2,10 euros pour les stands d’alimentation. "Mais je reste ouvert au dialogue", précise l’échevin. "Nous voulons conserver la foire de Nivelles. Nous allons rencontrer prochainement l’autorité de tutelle pour rediscuter de la problématique. Nous voulons aussi trouver un terrain d’entente avec les forains. Mais je suis en poste depuis moins d’un an ; il me faut donc un peu de temps".

Un dialogue attendu aussi par les intéressés, soucieux de pouvoir encore faire tourner leurs manèges… et leurs affaires.