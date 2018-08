Nids de guêpes: le nombre d'interventions est en (très) forte hausse cet été

Depuis début juin, les pompiers de Verviers sont intervenus à 4000 reprises, contre 600 l'an dernier. Quant à leurs collègues de Liège, ils ont été appelés 2600 fois. Des chiffres en forte augmentation. Et le constat est identique du côté des sociétés privées.

"C'est la saison la plus difficile parce que les guêpes deviennent de plus en plus agressives car elles ne trouvent plus de sucre dans leur nid, déclare Mylène De Smet, responsable "marketing" chez Rentokil Initial. Nous avons généralement encore des appels pour des interventions jusque fin septembre."

Du côté des pompiers, le délai d'attente est souvent plus long, jusqu'à une dizaine de jours durant le mois d'août, mais les prix sont plus abordables. Comptez 84 euros TVAC chez les pompiers de Liège, 60 en région verviétoise, et 75 en région huttoise.