Nids de guêpes: intervenez vous-même grâce aux kits loués par les pompiers

L’été chaud et sec favorise la prolifération des guêpes et des frelons. Pour éliminer un nid, les particuliers font généralement appel aux pompiers ou à une société spécialisée. L’inconvénient est qu’il faut souvent attendre plusieurs jours, vu le nombre très élevé de demandes d’intervention.

Grâce aux consignes des pompiers, les particuliers peuvent intervenir facilement chez eux. "Ils m’ont expliqué comment procéder. Donc : mettre le casque, par la suite mettre la salopette, bien mettre les gants, utiliser la protection pour le nez et la bouche et pulvériser la poudre à l’endroit du nid de guêpes", témoigne une dame qui a opté pour ce kit "do it yourself".

"Ça s’est très bien passé, ça a été fort rapide ! En quelques minutes, c’était effectué", s’enchante une autre personne passée par la caserne pour enlever un nid près de sa porte d’entrée.

Le poison détruit la colonie en deux à trois jours. Tarif pour une heure trente de location : 10 euros.

Rien qu’en juillet, la zone de secours du Brabant wallon a loué le matériel à 350 personnes.

Précisons que les pompiers interviennent eux-mêmes sur les sites dangereux, comme sur une toiture. Dans le Brabant wallon, pendant le mois de juillet, ils ont assuré plus de 1300 destructions de nids de guêpes et de frelons.