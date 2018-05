Neufchâteau : un candidat Défi sur la liste du MR, Yves Evrard

On l'a appris ce vendredi : la liste d'Yves Evrard (MR) en vue des prochaines élections communales à Neufchâteau allait compter un candidat étiqueté Défi. Il s'agit de Thibault De Ridder, 37 ans, de Grandvoir.

A Neufchâteau, comme ailleurs, les élections communales d'octobre prochain se préparent. En 2012, les résultats étaient très serrés et la législature a été marquée par les vives tensions entre le bourgmestre Dimitri Fourny (cdH) et le chef de file de l'opposition, Yves Evrard (MR).

Pour le prochain scrutin, le parti Défi vient d'annoncer ce vendredi son soutien et son intégration à la liste d'Yves Evrard. Défi va proposer un candidat sur cette liste, Thibault De Ridder, 37 ans, de Grandvoir. Ce dernier souhaite davantage de concertation avec les citoyens. Il est particulièrement sensible à la vie dans les villages et à la culture.

Cette alliance entre le MR et Défi est assez inédite, mais Jonathan Martin, président de Défi-Luxembourg explique qu'au scrutin communal, c'est plus une question de personnalité que de parti. "On a réfléchi à lancer notre propre liste, puis on a senti chez Yves Evrard, une écoute, un respect et une sérénité dans les échanges", explique Jonathan Martin.

Quant à Yves Evrard, il se réjouit de la confiance accordée par Défi. Il se dit ouvert à d'autres formations comme le PS et Ecolo.