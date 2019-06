Neufchâteau : les candidats se pressent pour former une majorité

L’heure est aux négociations. Après les élections communales de ce week-end à Neufchâteau, Yves Evrard rencontrera "La Troisième Piste" cet après-midi. Dimitri Fourny, de son côté, a envoyé une invitation aux listes sortantes des élections communales de ce dimanche. Avec cette question toujours en suspens : quand la commune aura-t-elle enfin une majorité ?

Le temps presse

Yves Evrard a déjà bien entamé les discussions avec le parti "La Troisième Piste" "Les négociations ont bien avancé (...) J'espère qu'on va pouvoir annoncer dans les prochains jours que tout est sur les rails pour la prochaine législature", a déclaré Yves Evrard. Va-t-il négocier avec Dimitri Fourny ? A cette question, Yves Evrard répond : "Il m'a envoyé un SMS, effectivement, mais on a privilégié dans un premier temps les discussions avec "La Troisième Piste" et comme les discussions sont sérieuses et constructives, nous allons les poursuivre cet après-midi".

Au même moment, les panneaux d'affichage électoraux sont décrochés du parvis de l'hôtel de ville. Le temps presse pour cette commune plongée dans l’incertitude depuis les élections d’octobre dernier. Selon notre journaliste présent sur place ce matin, la population se sent déchirée… "Une grande cassure", selon un habitant. À l’image des résultats du scrutin. "La population de Neufchâteau est divisée et restera divisée avec ce nouveau tandem. L'alliance idéale serait que les deux ténors se mettent ensemble", déclare un autre habitant.

Une liste déterminante

Rappelons les résultats des élections de ce week-end : la liste "Agir ensemble" du bourgmestre sortant Dimitri Fourny obtient 2220 voix et prend 9 sièges au Conseil communal. La liste "Pour Vous" emmenée par Yves Evrard, remporte, elle, 2132 voix et obtient 9 sièges également. "La Troisième Piste" arrive en 3e position avec 585 voix. Elle décroche un siège. La Troisième Piste s’avère donc déterminante pour la formation de la majorité.

Il serait surprenant de voir cette liste s’allier à "Agir ensemble": la tête de liste Mariline Clémentz avait annoncé avant le scrutin qu’elle refusait de s’allier avec la liste de Dimitri Fourny, inculpé dans le dossier de suspicion de fraude électorale par le biais de procurations entourant le scrutin d’octobre 2018, qui avait été annulé par le gouverneur du Luxembourg… Ce qui a mené à un nouveau scrutin dimanche. Dimitri Fourny a néanmoins envoyé une invitation à négocier à la liste de Mariline Clémentz : "Je ne suis pas un mauvais perdant. Si on veut faire avancer cette commune (...) il faut se mettre autour de la table", déclarait-il dimanche soir.