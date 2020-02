Neufchâteau : le gouverneur du Luxembourg valide le résultat des secondes élections communales

Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a annoncé, vendredi, lors d'une audience publique au palais provincial à Arlon, la validation des secondes élections communales de Neufchâteau qui avaient été organisées le 16 juin dernier. Cette décision était attendue après que la Cour constitutionnelle eut rendu un arrêt concluant à la régularité du scrutin. Le gouverneur, à qui incombe la validité des scrutins communaux, avait lui-même saisi la Cour pour des questions préjudicielles relatives au droit de vote des étrangers.

Le bourgmestre sortant de Neufchâteau, Dimitri Fourny (cdH), et sa liste 'Agir Ensemble', dont le second scrutin et l'alliance entre les listes opposées signifiaient un renvoi dans l'opposition, avaient au préalable introduit une réclamation auprès du gouverneur au motif que des ressortissants étrangers avaient été privés de vote pour le scrutin de juin et que ces votes auraient pu en théorie modifier la répartition des sièges.

La validation du second scrutin signifiera le renvoi dans l'opposition de Dimitri Fourny tandis que la liste 'Pour Vous' de son principal adversaire Yves Evrard (MR) retrouvera le pouvoir grâce à une coalition avec la 3e liste à s'être présentée, 'La 3ème Piste'.

Yves Evrard devra néanmoins faire un choix entre le poste de bourgmestre, qu'il avait déjà occupé entre 2006 et 2012, et son mandat de député wallon.

Le second scrutin communal avait été organisé à Neufchâteau en juin, à la suite de l'annulation de celui d'octobre 2018, dans un contexte de suspicions de fraude aux procurations électorales.