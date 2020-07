"Neufchâteau classé en zone rouge par les scientifiques", vraiment ? Pourquoi le "seuil" d’alerte n’en est pas toujours un

L’épidémie de Covid-19 serait-elle en train de s’étendre dangereusement à Neufchâteau ? La commune "serait classée en zone rouge par les scientifiques", écrit sur Facebook la bourgmestre Michèle Mons Delle Roche. Celle-ci ajoute : "J’attends confirmation de cet élément et vous tiendrai au courant des nouvelles ainsi que des arrêtés que le gouverneur ou moi-même serions amenés à prendre."

Contactée tôt ce lundi matin par la RTBF, Michèle Mons Delle Roche n’avait pas encore obtenu confirmation de ce classement "en zone rouge". Mais elle rappelait malgré tout avoir déjà pris deux arrêtés de police pour gérer l’affluence dans certains endroits très fréquentés en cette période de vacances.

C’est quoi, le "seuil d’alerte" ?

Une chose est sûre : le "seuil d’alerte", fixé à 20, est bien franchi à Neufchâteau. Il est de 26 selon les dernières données disponibles chez Sciensano. Ce chiffre, c’est en réalité "l’incidence cumulative sur sept jours".

En clair : on additionne le nombre de nouveaux cas de contamination identifiés sur les sept derniers jours, on divise par la population de la commune puis on multiplie le tout par 100.000. Ainsi, quelle que soit la taille de la commune, on rapporte tout sur 100.000 habitants. De quoi faciliter les comparaisons

Si on fait le calcul pour Neufchâteau, cela donne 2 cas d’infections détectés sur les sept derniers jours, divisé par 7679 habitants, le tout multiplié par 100.000. Résultat : 25,7. Au total, depuis le début de l’épidémie en mars, la commune a enregistré 76 cas confirmés de Covid-19, soit environ 989 cas pour 100.000 habitants.

Attention, Sciensano se laisse une petite marge de trois jours dans ses calculs, le temps de collecter toutes les données auprès des différents laboratoires. Le tableau de l’Institut de santé publique (à retrouver en cliquant ici) prend en compte les données de J-9 à J-3. En regardant les chiffres tels qu’ils sont présentés ce lundi, nous avons donc un petit retard sur la connaissance de l’épidémie et sur son ampleur réelle.