Neuf préavis : l'asbl Alpha 5000 fait le ménage parmi ses formateurs

Les neuf formateurs d'Alpha 5000, une asbl namuroise active dans le secteur de l'alphabétisation, ont reçu leur préavis. Officiellement, il s'agit d'une mesure de prudence. L'asbl a perdu un subside de 73.000 euros en 2018, sur un budget total de 650.000 euros, et la direction "craignait de ne pas pouvoir payer tous ses formateurs jusqu'à la fin de l'année".

Etrange méthode tout de même que d'envoyer un préavis à tout son personnel quand 10 % seulement du budget est menacé. La direction précise d'ailleurs qu'elle va interrompre la plupart des préavis en cours. Et que 7 des 9 formateurs pourront finalement continuer à travailler dans l'asbl.

Il faut sans doute chercher la raison de cette batterie de préavis ailleurs que dans la perte d'un subside. Alpha 5000 est déchirée depuis plus d'an an par un conflit interne : deux camps s'affrontent dans un échange de menaces et de plaintes, l'ancienne directrice a été licenciée, plusieurs membres du personnel sont en congé de maladie de longue durée...

Dans ce contexte, les préavis envoyés à tous les formateurs, qu'ils soient finalement interrompus ou non, ressemblent furieusement à une tentative de rappeler tout le monde à l'ordre, voire de faire le ménage.