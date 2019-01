Neige: la province de Luxembourg imperturbable

Depuis cette nuit, la neige recouvre la Belgique de quelques centimètres qui pourraient semer le chaos sur les routes. Heureusement, en province de Luxembourg, tout semble sous contrôle, même si quelques incidents ont été recensés ce matin.

Attention aux petites rues

Villages déneigés, trottoirs dégagés: la province de Luxembourg est habituée aux chutes de neige. Notre équipe n'a constaté qu'une seule voiture tombée dans un fossé. Cependant, il faut rester vigilant, notamment dans les petites rues où le sel n'a pas été répandu.

Un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit durant la matinée sur la N81 Arlon > Aubang, à hauteur d'Athus. Des embouteillages ont été également recensés sur la E411 près de la frontière luxembourgeoise.

On redoute l'heure de pointe

En fin d'après-midi, la perturbation sera toujours d'actualité en provinces de Namur et de Luxembourg. La neige continue de tomber, et les routes risquent d'être glissantes jusqu'à demain matin. Des files pourraient donc se former sur la E411.