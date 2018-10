Négociations toujours en cours à Yvoir, Patrick Evrard "raisonnablement confiant"

C'est la liste 'la Relève' (tendance CDH-Ecolo) qui prend la tête de ces élections communales avec 43,40% des voix devant la liste du bourgmestre Etienne Defresne qui ne remporte que 38,37% des voix. Le départ d'Ovide Monin en cours de mandature a eu des conséquences. La tête de la liste 'la Relève', Patrick Evrard, capte le plus de voix de préférence. Ce lundi à 14h30, les négociations étaient toujours en cours en vue de former une majorité avec EPY. La liste à tendance PS avec 18,23% des voix fera pencher la balance ... et enverra peut-être la liste du bourgmestre dans l'opposition.