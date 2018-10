Négociations sur l'avenir de Molenbeek: PS, PTB et Ecolo se reverront mercredi

Ce lundi soir, une rencontre entre PTB, Ecolo et PS a débuté à 18h30 ce lundi à Molenbeek. Les trois partis ont entamé des négociations sur l'avenir de la commune. La rencontre a duré une heure et se poursuivra mercredi. Sur un total de 45 sièges, le PS.spa de Catherine Moureaux a obtenu 17 sièges, le PTB 7 et Ecolo 3.

Interrogée dimanche soir par la RTBF, la socialiste Catherine Moureaux était claire à ce sujet: "Nous avons 17 sièges, il nous faut au moins 7 sièges pour pouvoir gouverner la commune. Si le PTB vient avec nous, on peut gouverner à deux, on est encore plus confortable avec un appoint éventuellement d'Ecolo. Le PTB est décisif dans l'idée de faire une majorité de progrès, pour Molenbeek."

