Neder-over-Heembeek: une rue bloquée entre la Flandre et Bruxelles

Conséquence : les automobilistes qui souhaitent rejoindre le ring de Bruxelles via la rue du Craetveld doivent désormais effectuer un détour d’environ 3 kilomètres, via la rue Bruyn, l’avenue de Tyras qui longe le ring et l’indringingsweg. Autre détour possible, mais encore plus long : se rendre vers Laeken, le quartier de la Tour japonaise, la chaussée Romaine puis Vilvorde.

C’est une petite rue villageoise entre la Région bruxelloise d’un côté et la Flandre de l’autre. La rue du Craetveld à Neder-over-Heembeek (Ville de Bruxelles), baptisée Aardebergstraat à Vilvorde est coupée en deux à la frontière. Des blocs de béton ont été posés depuis la fin d’un chantier de rénovation de la voirie et des égouts.

Rodolf Bero habite la rue, côté Bruxelles. Lui aussi ne cache pas sa satisfaction. « Si vous marchiez dans la rue, vous risquiez de vous faire écraser », soupire Rodolphe. « C’est un raccourci que les automobilistes prenaient pour aller plus vite, pour contourner les grands axes, les feux rouges, les coussins berlinois… Mais la rue ne fait que 3 mètres cinquante de large. Les voitures n’arrivaient pas à se croiser. Sans compter les cars et les camions. Aujourd’hui, la rue est beaucoup plus calme, plus tranquille. L’air est plus respirable. Les gens qui râlent ? Je peux comprendre. Mais il faut voir aussi le gabarit de la rue qui ne se prêtait guère à ce type de trafic. »

Cet habitant de la rue n'en pouvait plus non plus du trafic automobile. - © RTBF

L’échevine flamande assure : la décision d’installer des blocs de béton n’a pas été prise unilatéralement. « Il y a eu une concertation entre Vilvorde et la Ville de Bruxelles, entre les services des deux communes. Il n’y a pas d’agenda communautaire. Il y a eu des échanges informels entre les deux communes, il y a environ deux mois. Mais si les Bruxellois ont d’autres questions, Vilvorde est prêt à y répondre. Je rappelle qu’il s’agit ici que d’une petite rue qui est fermée. Et que ce trafic de transit perturbait également Bruxelles, pas uniquement Vilvorde. C’est donc bénéfique pour toutes les parties. »

A Vilvorde, on assume totalement la fermeture de la Aardebergstraat. « Le but est de freiner le trafic de transit depuis le ring, la chaussée Romaine », souligne Barbara De Bakker, échevine Groen de la Mobilité à Vilvorde. « Ce trafic de transit pénétrait dans Vilvorde via cette rue qui est une rue étroite et résidentielle. Il faut également savoir que cette rue est à proximité de deux espaces verts qu’il fallait protéger. Désormais, depuis cette fermeture, le trafic des cyclistes et des piétons est également facilité. Quand on me dit que le trafic désormais dévié va produire plus de pollution, je réponds que non. Il y a toujours du trafic aux alentours et il provient déjà du ring. C’est là en priorité qu’il faut agir pour réduire la pollution. »

Rabih n’habite pas le quartier mais son père oui. « Avant j’utilisais souvent cette rue. C’était un raccourci pour rejoindre le ring et l’autoroute. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Le fait qu’elle soit aujourd’hui fermée, c’est une gêne. Il faut faire tout un détour. » En fonction du trafic, ce détour peut prendre de 5 à 10 voire 15 minutes. Sans compter la surconsommation de carburant et davantage de rejet de CO2. « Je dois faire le tour », explique cet autre automobiliste. « Ma famille habite ici à côté. C’était plus pratique quand la rue était ouverte à la circulation. Je ne comprends pas pourquoi la rue est fermée. »

Barbara De Bakker, échevine Groen de la Mobilité à Vilvorde. - © RTBF

Pétition

A la Ville de Bruxelles, on ne retrouve, pour l’instant, aucune trace des échanges avec Vilvorde. Mais au cabinet de Bart Dhondt, l’échevin bruxellois Groen des Travaux et de la Mobilité, on ne s’oppose pas, sur le principe, à cette fermeture. « Cette démarche colle avec notre accord de majorité », répond son cabinet. « Nous sommes pour des quartiers avec moins de trafic de transit, avec une meilleure qualité de vie, au niveau des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique, de la sécurité routière. Aujourd’hui, les applications mobiles de type Waze amènent de plus en plus de trafics vers ces petites rues. Mais elles ne sont pas faites pour une circulation automobile dense. »

Il n’empêche, à Neder-over-Heembeek, la mobilisation est en marche. Tatiana Pereira habite en Flandre mais doit déposer sa fille dans une école située à Neder-over-Heembeek. Passer par cette rue, aujourd’hui fermée, lui permettait de gagner de précieuses minutes. « Les deux inconvénients majeurs de la fermeture de rue du Craetveld sont le nombre de kilomètres à parcourir en plus et le temps perdu dans les embouteillages. Il faut compter 15 à 20 minutes pour un trajet de normalement 5 minutes. » Elle mobilise sur les réseaux sociaux et a déjà été soutenue par plus de 300 personnes en 24 heures. Par ailleurs, « une pétition circule à l’école fondamentale de la rue Beyseghem et celle-ci a déjà obtenu plus de 300 signatures. Au départ, le but de la pétition était une démarche personnelle pour mesurer l’impact de cette fermeture auprès des familles. Très vite, je me suis aperçue que la fermeture de la rue était un problème pour de nombreuses familles ».

Le bonheur de quelques-uns fait le malheur de 300 familles

La pétition réclamant la levée de la frontière prend de l’ampleur. Tatiana Pereira prévoit de la remettre aux bourgmestres de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) et de Vilvorde Hans Bonte (sp.a). « Bien évidemment », souligne encore la mère de famille, « je comprends le bonheur des quelques personnes qui habitent cette rue, qui ont trouvé la tranquillité, sans voitures, sans le bruit des moteurs. C’est un luxe de retrouver cela en ville. Mais dans ce cas-ci, le bonheur de quelques-uns fait le malheur de 300 familles qui perdent un temps précieux et consomment encore plus de carburant pour pouvoir arriver à un même point. Je pense donc qu’on peut trouver un terrain d’entente pour satisfaire tout le monde, genre limiter la vitesse à 30 km/h, prévoir des dos-d’âne, interdire la circulation aux poids lourds, des pistes cyclables sécurisées ou encore n’ouvrir la rue que dans un sens, par exemple de Vilvorde vers Neder-over-Heembeek… »