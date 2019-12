Neder-over-Heembeek: une nouvelle école secondaire à pédagogies actives en 2024

Ce projet est l’un des plus importants de la législature 2018-2024. Il doit répondre au boom démographique dans le Nord de Bruxelles. Cette nouvelle école doit ouvrir ses portes le 1er septembre 2024, au moment où les premières sixièmes primaires quitteront l’école "A la croisée des chemins". Le budget global est de 25,9 millions d’euros. Outre les trois millions pour les études, le bâtiment coûtera 19,9 millions. A cela il faut ajouter quelque trois millions pour les assurances et les éventuels surcoûts. La Ville mettra 15 millions d’euros de sa poche, le reste sera subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région bruxelloise.

Le budget est voté: le projet est maintenant lancé. La Ville de Bruxelles a débloqué il y a quelques jours trois millions d’euros afin d’entamer les études relatives à la construction d’une nouvelle école secondaire de 700 places à l’angle entre l’avenue des Croix de Feu et l’avenue des Croix de Guerre, à Neder-over-Heembeek. Celle-ci sera érigée juste en face de l’école fondamentale "A la croisée des chemins", inaugurée en 2018 . Et comme l’école fondamentale, l’école secondaire sera un établissement à pédagogies actives .

"On parle ici d’une école de 10.000 mètres carrés qui comprendra, outre les salles de classe, une salle de sport, une salle de spectacle, un labo, un grand réfectoire modulable", expose à la RTBF l’échevine de l’Instruction publique Faouzia Hariche (PS). L’école proposera quatre classes par années d’étude ainsi que quatre classes pour l’enseignement différencié. A ces aménagements s’ajoutent des locaux et équipements pour les volets polytechniques (nouvelles technologies), artistiques et culturels mais aussi des espaces pour permettre aux enseignants de se réunir, d’échanger en petits groupes, d’élaborer des programmes communs…

Pour coller aux prescrits du Pacte d’excellence, la Ville de Bruxelles souhaite créer un degré inférieur (première et deuxième secondaires) autonome en lien avec l’école fondamentale "pour créer un continuum pédagogique très fort et organiser les deux écoles en suivant les principes du tronc commun", ajoute l’échevine. "Ce projet rejoint par de nombreux aspects les conclusions du Pacte d’Excellence: tronc commun, pédagogie active et de coopération entre pairs, différenciation pédagogique, approche éducative de l’orientation, école inclusive notamment pour les enfants atteints de handicap… Le but est également de faire participer les élèves à la vie de l’école et aux décisions, sur base d’un cadre défini par l’école. En fait, tout sera mis en place pour que l’élève apprécie l’école."

Formations spécifiques des enseignants

Les pédagogies actives sont des pédagogies qui mettent l’élève au centre de l’enseignement. C’est l’élève qui est acteur de son apprentissage, au travers d’expériences personnelles ou en groupes. Ainsi, les matières sont plus facilement assimilées. La Ville compte déjà une école secondaire à pédagogies actives, l’Athénée Marguerite Yourcenar à Laeken.

Comme pour Marguerite Yourcenar et "A la croisée des chemins", la Ville entend collaborer avec l’ASBL Ecole pour tous "qui a développé depuis 2011 un projet d’enseignement et d’école particulièrement adapté à une population très hétérogène sur les plans socio-économique et socioculturel". Sur base d’une convention, l’ASBL participera à la mise sur pied de la nouvelle école, de même que les futurs enseignants. "Les enseignants ont une formation de base mais également une formation complémentaire au niveau des pédagogies actives. Un professeur issu d’un enseignement traditionnel ne pourra donc pas enseigner dans une école à pédagogies actives sans cette formation complémentaire", précise encore l’échevine qui ajoute que les enseignants bénéficieront également d’une formation continuée.

Pas de cotation classique

Dans les écoles à pédagogies actives, pas de cotation, pas de points pour l’élève. Une évaluation des connaissances existe mais elle est notamment basée sur l’autoévaluation, la confrontation des exigences de l’enseignant avec celles de l’élève. "Evidemment, dans un premier temps, cela est plus difficile pour les parents qui n’ont pas de repères", admet Faouzia Hariche.

3300 nouvelles places d'ici à 2024

Le plan école 2018-2024 de la Ville de Bruxelles ne comprend pas uniquement la construction de la nouvelle école Croix de Feu. Un complexe scolaire de 1200 places est en réflexion sur le site de Tour et Taxis et le plateau du Heysel doit également accueillir une école secondaire "humanités sportives" de 600 places. Des rénovations et des agrandissements sont par ailleurs envisagés: 600 places de plus à l’Athénée des Pagodes, 160 places supplémentaires à l’école fondamentale Pagodes, 100 places en plus au Lycée Dachsbeck, agrandissement de l’école maternelle Léopold Ier (suite au départ de la crèche). Total: plus de 3300 places si on tient compte du projet contesté d’école sur la rue des Horticulteurs.

"Un quart du budget extraordinaire de la Ville de Bruxelles est consacré à l’enseignement. C’est dire si c’est une priorité pour la majorité." Au cours de la précédente législature, plus de 4200 places ont été créées grâce aux financements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région bruxelloise.