Neder-over-Heembeek : un ancien commissariat de police devient un squat

Angle de la rue du Wimpelberg et du Chemin Vert, à Neder-over-Heembeek (Ville de Bruxelles). L’ancien commissariat de police de la zone Bruxelles-Ixelles, la neuvième division, n’accueille plus de forces de l’ordre depuis le déménagement en 2018 des équipes dans un bâtiment tout neuf , cité Versailles. Mais les bureaux abandonnés sont aujourd’hui occupés par des squatteurs.

"Mes services estiment que le bâtiment doit être vide pour poursuivre la mission d’études. Et pendant cette phase, aucun dispositif, notamment électrique, chauffage et ventilation ne peut être enlevé ou modifié", ajoute le président du centre.

Le 16 novembre, un ingénieur du CPAS se rend sur place. Il constate la présence de personnes. "Le département des travaux a alors demandé que le bâtiment soit sécurisé pour que les relevés puissent y être pratiqués."

Une dizaine de personnes : des intermittents du spectacle

Quelques jours plus tard, le 19, les services du CPAS constatent cette fois qu’une fenêtre est ouverte. La police de proximité est alertée et débarque. Une dizaine de personnes et des chiens occupent l’ancien commissariat. Il s’agit d’un collectif d’intermittents du spectacle.

Le 20, la police revient. Mais avant, un agent du CPAS va demander aux occupants de quitter "volontairement" les étages. "La police était également sur place mais n’est pas intervenue." Certains occupants ont commencé à emballer leurs affaires et ont demandé à ce qu’ils puissent avoir un délai jusqu’à midi. Pour d’autres, pas question de partir. L’évacuation est impossible.

"Que pouvons-nous retenir de ceci ? Les occupants ne sont pas signalés au CPAS", déplore Khalid Zian. "Ils sont rentrés par effraction et ont changé la serrure sans autorisation du garage de l’immeuble, ce qui ne manifeste nullement une volonté de coopérer." L’utilisation de l’électricité "hors de tout cadre" présentait également un danger pour le bâtiment et les occupants.

J’entends prendre toutes les mesures

L’expulsion est-elle toujours à l’ordre du jour ? CPAS et représentant des squatteurs sont en dialogue "pour tenter de dégager une solution respectueuse des intérêts de ces personnes et de ceux du CPAS comme propriétaire et comme institution. Nous disposons de plusieurs outils dont celui de l’occupation temporaire. Néanmoins, sur le plan juridique et compte-tenu du comportement actuel des occupants, j’entends prendre toutes les mesures pour faire respecter la responsabilité du CPAS à l’égard de ce bâtiment."

Concrètement : le CPAS se tournera vers la justice au cas où le dialogue est rompu avec le collectif. "Ce que bien évidemment je ne souhaite pas."