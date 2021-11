Neder-Over-Heembeek : toujours pas de distributeurs de billets mais une solution en vue

Cela fait plus d’un an qu’il n’y a plus de distributeurs de billets à Neder-Over-Heembeek. Certains habitants le déplorent et ils l’ont fait savoir lors du conseil communal de ce lundi. Des habitants qui réclament une solution à la ville de Bruxelles. Elle est visiblement en passe d’être trouvée.

Depuis janvier 2020, c’est la galère pour trouver du cash à Neder-Over-Heembeek. "En échangeant dans les cafés de la rue Vekemans, on s’est rendu compte que tout le monde était dans la même merde et que ça gênait tout le monde en fait. Il y avait aussi ce sentiment d’être délaissé. On a parfois l’impression que l’on considère Neder-Over-Heembeek juste comme un dortoir. Les commerces meurent. Il n’y a plus de Bancontact donc on ne sait plus retirer de l’argent pour les petites épiceries", nous confie Patrick Bongo, l’habitant à l’origine de l’interpellation citoyenne ce lundi.

Une heure de marche

Aujourd’hui, les distributeurs les plus proches se trouvent à Laeken, rue de Wand. "On attend depuis près de deux ans une solution. Il est temps que le collège de la Ville de Bruxelles fasse preuve d’imagination pour rendre effectivement la ville à 10 minutes comme il le répète si souvent. Et pas à une heure de marche comme c’est le cas aujourd’hui pour les personnes âgées notamment" explique Clémentine Buggenhout, conseillère communal MR, dans l’opposition à la Ville.

Solution en vue

Hasard du calendrier, une solution est justement en passe de se dessiner. "C’est en train de se débloquer maintenant parce que jusqu’à début septembre, il n’y avait pas d’opérateur désigné par les banques pour gérer les Bancontacts. Cela est fait depuis septembre avec la mise sur pied de Batopin. Nous travaillons avec lui depuis lors pour trouver de nouveaux lieux et essayer de combler les manques, comme à Neder notamment mais aussi dans les Marolles. Le principe, qui est aujourd’hui acquis, est d’avoir un distributeur dans chaque noyau commerçant de la Ville de Bruxelles " explique Fabian Maingain, échevin des affaires économiques.

Reste maintenant à négocier le financement de l’installation d’un distributeur avec Batopin. A trouver aussi un lieu précis pour l’implanter. A Neder-Over-Hembeek, la Ville cherche un emplacement dans la rue Vekemans, la principale artère commerçante. L’échevin espère que cela se concrétisera d’ici la fin 2022.