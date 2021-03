Neder-Over-Heembeek : D'anciens bureaux de l'armée, vandalisés en attendant leur reconversion

Un immense gâchis ! C’est le constat amer dressé par plusieurs habitants de Neder-Over-Heembeek, dont François Dechef et Fabienne Dierge, lorsqu’ils passent devant ces anciens bâtiments de l’armée. Ces quatre immeubles de bureaux, situés derrière l’Hôpital Militaire Reine Astrid, appartiennent aujourd’hui à la Régie des Bâtiments. Celle-ci les a acquis en 2018 pour les transformer en centre d’accueil pour Fedasil. Mais, trois ans plus tard, la reconversion est au point mort et les bâtiments se dégradent. Portes arrachées, vitres cassées, sans compter les dépôts clandestins qui s’accumulent au pied des immeubles.