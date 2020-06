"Ne jetez rien dans les rivières": démonstration spectaculaire dans la Dyle, à Ottignies

Campagne "Ici commence la mer" en Brabant wallon - 22/06/2020 "Ici commence la mer"... Ce n'est pas une invitation aux vacances, mais à la prudence et à la responsabilité... Ce message, vous allez le voir fleurir un peu partout dans la province, aux abords des bouche d'égoût et des avaloirs... pour vous inciter à ne rien y jeter... Une campagne de sensibilisation à la protection des rivières menée partout en Wallonie, et notamment au bord de la Dyle