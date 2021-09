Nassogne: on teste une pédagogie active à l'école de Chavanne

Rentrée un peu particulière à l’école communale de Chavanne dans l’entité de Nassogne, puisque dès ce 1er septembre, une pédagogie active sera au menu des élèves.

Cours le matin de 8h15 à midi et après le temps de midi, d’autres activités seront mises en place, avant le retour en classe à 14h15. Des changements dans les horaires motivés par différentes études sur le sujet, et qui ont séduit parents et enseignants, avec une rentrée au-delà des espérances, et 15 nouveaux élèves. Olivier Bande, Directeur de l’école de Chavanne vise le bien-être de l’enfant :

"A travers ces activités variées, surtout en extérieur, nous pensons que l’enfant reprendra goût à l’école, et sera plus enclin à assimiler le travail scolaire. Et c’est un beau challenge pour les enseignants, l’équipe était partante. C’est une petite école rurale avec trois enseignants, une classe de maternelle et trois classes de primaires, et tout le monde est motivé. Au mois de juin nous vérifierons si nous sommes sur la bonne voie. D’une part si les enfants ont mordu à l’hameçon, et surtout si les compétences de chaque année sont acquises."