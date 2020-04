Nandrin : une procédure de prêt sans contact à la bibliothèque publique

Confinement oblige, les bibliothèques publiques sont fermées.

L’emprunt de livres au format numérique est possible auprès de certaines. On en trouve aussi qui s’organisent pour maintenir un prêt de livres en papier.

A Liège, par exemple, à partir du 7 avril et sous certaines conditions, emprunter sera à nouveau possible dans trois des bibliothèques communales.

La bibliothèque de Nandrin permet, elle, déjà des emprunts depuis le début de cette semaine.

Répondre d’abord aux demandes d’étudiants

La bibliothèque publique de Nandrin applique une procédure "sans contact" assortie de conseils. Marie-Thérèse Eloy est la responsable de la bibliothèque : "J’ai eu des étudiants et des enfants qui m’ont téléphoné pour avoir des livres. Les professeurs leur ont donné des livres à lire et ils ne les trouvent nulle part. La présidente de l’ASBL a eu l’idée de les prêter de cette façon. Concrètement, l’étudiant me téléphone et me dit : "Je voudrais bien, par exemple, "La Peste" de Camus.". Je transfère à ma collègue. Elle va à la bibliothèque. Elle prépare le livre dans un sachet. Elle le met à l’extérieur, sur le seuil. Je téléphone à l’étudiant et je lui dis : "Tu viendras demain à 18 heures, prendre ton livre.". Comme ça, il n’y a pas de contact entre la bibliothécaire et l’étudiant."

La bibliothèque fait une recommandation aux emprunteurs. "Nous disons : "Prenez le livre, laissez-le reposer 24 heures et puis lisez-le alors.".", explique Marie-Thérèse Eloy.

La satisfaction d’une habituée

Mercredi, Anne-Marie Tasset, une habituée de la bibliothèque, est repartie avec quatre livres : "Je trouve que c’est génial. C’est une belle initiative. Mon mari est content aussi. C’est un très bon service à la population. Ça nous permet de nous distraire, d’un peu se changer les idées. Les livres sont préparés, dehors. On a une heure de rendez-vous. Il n’y a qu’une personne à la fois. On ne se voit pas."

Rentrée chez elle, Anne-Marie Tasset a suivi la recommandation de la bibliothèque, elle n’a pas déballé les livres tout de suite : "J’ai attendu 24 heures. Je les ai laissés dans le sac tels quels. Jeudi matin, je les ai pris, je les ai désinfectés, j’ai lavé mes mains et désinfecté le sac."

Pour contacter Marie-Thérèse Eloy, vous pouvez appeler le 086/36.63.06.