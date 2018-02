Namuroise, mathématicienne, prof d'unif et vigneronne aux Etats-Unis...

C'est un étonnant CV que celui de Françoise Seillier : humanités secondaires au Lycée de Namur, licence en mathématiques et doctorat en statistiques à Londres; post-doctorat aux Etats-Unis, à Stanford et Berkeley. Et c'est d'ailleurs en Californie que sa trajectoire de vigneronne a démarré . "Avec mon mari, nous y avons rencontré un chirurgien cardiaque qui cultivait son propre vignoble. Son vin était très bon. Et on s'est dit : pourquoi pas nous ?"

Le temps de trouver un terrain propice, Françoise Seillier est devenue professeur de bio-statistiques et chef de département à la prestigieuse université de Georgetown à Washington. "Au début, nous étions des vignerons de week-end, se souvient Françoise. Mais en 2012, j'ai décidé de quitter ma carrière scientifique pour me consacrer totalement à la vigne."

"Etonnant de découvrir des vignes aussi en Wallonie"

Six cent bouteilles en 2014, 6000 l'année dernière. L'activité prospère, grâce notamment aux conseils avisés de plusieurs experts français installés aux Etats-Unis. Mais Françoise Seillier visite aussi volontiers d'autres vignobles pour développer ses connaissances, en Californie, en Virginie mais aussi en Wallonie où elle revient régulièrement. "J'ai notamment visité le domaine du Chenoy, pas très loin d'où j'ai grandi à Gembloux. C'est tout à fait étonnant pour moi de me balader en voiture dans les petits chemins et de découvrir des vignes."

Elle constate, avec plaisir, que la vigne prospère en Wallonie, comme en Virginie où elle compte d'ailleurs cultiver un deuxième vignoble dès le printemps prochain. Car cette mathématicienne namuroise émigrée aux Etats-Unis sait compter : il faut qu'elle multiplie sa production par cinq si elle veut gagner de l'argent.