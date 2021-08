Namurois : des agents provinciaux se mettent au service des sinistrés des inondations

Une organisation qui mobilise des nombreux employés et risque de saturer les services communaux. C’est pourquoi la Wallonie, via son commissariat général à la reconstruction, encourage les Provinces à fournir du personnel en renfort des entités sinistrées.

"Les agents provinciaux vont en fait aider les citoyens à remplir des dossiers administratifs, principalement à destination du fonds des calamités", explique Sandrine Bertrand, directrice générale faisant fonction de la Province de Namur. "La plupart des citoyens touchés n’ont plus d’équipement informatique, parfois plus de connexion à internet. C’est pour cela que ça s’organise au niveau des communes, où on dispose de tous les outils et informations utiles pour remplir les dossiers."

Les agents provinciaux, qui seront détachés dans les antennes communales à mi-temps ou à temps plein, ont reçu une formation spéciale afin de maîtriser les subtilités administratives du fonds des calamités qui, rappelons-le, permet une indemnisation complémentaire à celle de l’assurance.

"Venir aider des collègues et montrer qu’on est tous solidaires dans ce genre de situation, c’est fondamental quand on travaille dans la fonction publique", témoigne Martin Jadin, attaché de cabinet chez la députée Geneviève Lazaron, et volontaire pour la mission de renfort. "J’ai moi-même été sinistrée en juillet à Namur", rebondit Carine, employée administrative à la Province. "Je me suis plongée dans l’administratif, et comme j’ai la chance de m’en sortir assez bien, j’ai voulu aider les gens qui ont plus de difficultés avec les formulaires ou avec la langue française."

Les agents provinciaux namurois seront déployés dans les communes de Walcourt, Rochefort, Dinant, Namur et Houyet. Leur mission d’appui devrait durer deux mois.