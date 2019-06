Namur : voici les premières images à l'intérieur de la Maison de la Culture

2018 : Votre nouvelle Maison de la Culture de la Province de Namur - 19/06/2019 La Maison de la Culture de Namur rénovée et agrandie d'ici septembre 2018 La Maison de la Culture de Namur, située au Grognon, confluent entre la Meuse et la Sambre, verra sa superficie augmenter de 30%, passant de 4.500 à 6.000 mètres carrés après sa rénovation, ont indiqué mardi après-midi Thomas&Piron et Samyn&partners, responsables du projet "Coeur de ville" lors d'une présentation officielle. Avec un budget de 19,3 millions d'euros, les travaux devraient commencer à la fin de l'été et se clôturer en septembre 2018. Le projet préserve la construction existante et ajoute un niveau supplémentaire. Devant l'actuelle entrée, un "cylindre de proue" est ajouté et le bâtiment est élargi en longueur. "D'un point de vue architectural, c'est la présence d'un grand cylindre qu'il manquait pour l'équilibre urbanistique", a déclaré l'architecte, Philippe Samyn. Le nouveau bâtiment comprendra un accès direct depuis le quai de la Sambre, un toit transformé en terrasse, un ascenseur extérieur ainsi qu'un accès pour le personnel et les artistes depuis la rue du Pont. A l'intérieur, on retrouvera notamment un espace muséal dédié à l'art moderne, une médiathèque, un espace dédié aux expositions, deux salles de spectacles ainsi que de nombreux espaces de rencontres, des boutiques culturelles et une brasserie. Le bâtiment, qui se veut respectueux de l'environnement, utilise des vantelles assurant la modulation de l'éclairage naturel de toutes les façades. Le but est "d'être une maison porte ouverte à tout public et un espace d'expressions culturelles multiples", souligne Geneviève Lazaron, député provinciale de la Culture. Le projet de rénovation de la Maison de la Culture est en cours depuis dix ans, selon Jean-Marc Van Espen, député-président de la province de Namur. La Maison de la Culture fermera officiellement ses portes le 30 juin 2016. Entre-temps, ses activités seront délocalisées grâce à des partenariats locaux. "Aucune perte d'emploi n'est à craindre pour les 25 employés. Mais des réaffectations sont envisagées pour certains postes", a déclaré Geneviève Lazaron.