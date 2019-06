Namur: voici à quoi devrait ressembler le futur "Quartier Léopold"

C'est un dossier sensible à Namur: l'actuel Square Léopold, dans les environs immédiats de la gare, est voué à être transformé en profondeur. Mais pour y mettre quoi à la place ? Après le rejet du projet de centre commercial lors d'une consultation populaire en 2015 et après les recommandations formulées par l'atelier urbain en début d'année, la Ville de Namur et le promoteur immobilier Besix RED ont finalement présenté leur nouvelle copie ce lundi.

Un "quartier" plutôt qu'un "centre commercial"

C'est un simple élément de langage qui n'a pourtant rien d'anodin car, dans l'esprit des porteurs du projet, il est censé traduire leur nouvelle méthode de travail. Plus question de parler de "centre commercial" mais bien du "Quartier Léopold". Pour le bourgmestre de Namur, Maxime Prévôt, il y a une différence fondamentale entre ces deux approches: "ce que nous avons maintenant c'est un projet mixte de logements, de bureaux et de commerces, en veillant à avoir des espaces publics beaucoup plus larges et plus ouverts. Il faut donner aussi la capacité de traverser ce quartier, puisqu'on est plus en train de réfléchir à un centre commercial, on réfléchit vraiment à une revitalisation urbaine en recréant un nouveau quartier. Les citoyens doivent pouvoir y accéder sans être contraints d'acheter quoi que ce soit, de pouvoir occuper les espaces publics, d'aller dans les parcs récréatifs pour enfants sans être nécessairement considérés comme des clients. La vocation publique est vraiment garantie".

Cette nécessité d'avoir un véritable espace public, accessible à tous et pas uniquement aux consommateurs, c'était en effet la recommandation principale de l'atelier urbain mis sur pied il y a près d'un an. Le promoteur Besix RED, propriétaire du terrain, estime en avoir respecté toutes les conclusions. Son directeur pour la Belgique, Frédéric Van Marcke de Lummen, s'en félicite: "on ne parle plus d'un centre commercial mais d'une expérience multidisciplinaire et multifonctionnelle, en ce sens ce projet répond à toutes les recommandations des ateliers de co-construction qui se sont tenus dans le courant de l'année 2018. Les architectes les ont intégrées dans leurs réflexions d'aménagement et de programmation. Nous sommes persuadés que cette version du projet du Quartier Léopold sera la bonne."

Des étages agencés comme des "terrasses"

Alors, à quoi pourrait-il ressembler ce nouveau "quartier" ? À ce stade, l'esthétique des bâtiments et le choix des matériaux restent encore à définir. Le principal défi architectural était d'encombrer le moins possible le paysage urbain, comme l'explique Frédéric Van Marcke de Lummen: "nous fonctionnons avec un système d'étages en terrasse, comme un escalier. Il fait écho à la Citadelle de Namur qui superpose aussi les étages en couches successives. Plus on monte, plus les étages rétrécissent. De cette façon, on dégage la vue, on crée une connexion visuelle avec la rue de Fer. De l'autre côté, on fait la même chose vers Bomel, donc il y aurait la possibilité de voir la Citadelle même en étant de l'autre côté du chemin de fer".

Ces étages en escalier, où seraient concentrés 12 000 m² de logements et 8000 m² de bureaux, reposeraient sur un rez-de-chaussée qui, lui, hébergerait 20 000 m² de commerces. En sous-sol, 1100 places de parking seraient distribuées sur trois niveaux. L'emprise au sol du nouvel ensemble serait sensiblement plus grande que celle du bâtiment existant (parking Léopold sur plusieurs étages) et délimitée par trois axes: l'avenue de la gare, la rue Borgnet et le boulevard de Chiny. Le complexe du "Quartier Léopold" prendrait ainsi vaguement la forme d'un triangle, doté de trois entrées (côté gare, côté rue de Fer et côté rond-point Léopold), traversé en son centre par plusieurs rues piétonnes et agrémenté d'un vaste jardin couvert. Un escalier monumental serait installé à côté de l'entrée rue de Fer permettant d'accéder directement au premier étage et pourrait constituer un point de rendez-vous pour les Namurois, au pied d'une nouvelle esplanade tournée vers le centre-ville.

Une partie importante du bâtiment serait également consacrée à l'horeca, le principe retenu étant celui de la halle alimentaire ou "food hall". Concrètement, un vaste espace avec des tables et des chaises partagées, entouré de petites échoppes tenues par divers restaurateurs. Frédéric Van Marcke de Lummen s'y engage, il n'y aura "pas de Starbucks, de McDonald's ou d'autre grandes enseignes du secteur. Nous tenons vraiment à privilégier les producteurs et les restaurateurs locaux, avec une offre qui soit vraiment qualitative".

Toujours pas de place pour les arbres, polémique en vue

Construire ce véritable paquebot urbain impliquerait inévitablement de démolir les bâtiments existants, y compris celui de l'enseigne C&A qui pourrait bénéficier d'un nouvel emplacement, mais surtout d'abattre la trentaine d'arbres situés dans le Parc Léopold. Un choix radical qui risque de susciter à nouveau la controverse, quand on sait la mobilisation citoyenne de ces dernières années pour préserver ces arbres, bien que le promoteur se montre rassurant à ce propos: "cette perte sera compensée par la plantation de nouveaux arbres dans les rues avoisinantes, nous aurons également une végétalisation des toitures ainsi que des potagers collectifs et nous redoublerons d'attention pour favoriser la biodiversité et la durabilité globale de notre projet". Les critiques, en effet, ne se sont pas fait attendre. Avant même que le projet ne soit présenté aux conseillers communaux lors d'une réunion toutes commissions réunies, autrement dit à huis clos, le collectif de sauvegarde du Parc Léopold organisait un rassemblement ce lundi après-midi pour rappeler son opposition à l'abattage des arbres. Dans les rangs de l'opposition, tant le PTB que le PS dénoncent l'entêtement et le manque de transparence de la majorité.

Une subtilité juridico-administrative

Maxime Prévot balaye ces critiques d'un revers de la main. "Encore des slogans" déplore t-il. Pourquoi communiquer aux conseillers communaux à huis clos et pas lors du conseil communal, ouvert au public ? Il l'assure, c'est justement pour permettre aux conseillers de préparer efficacement la séance de la rentrée : "en l’occurrence, ici, on a fait une commission pour informer les élus avant d'entrer dans la période de vacances, mais le conseil communal va bel et bien être saisi du dossier, ça sera à l'ordre du jour du mois de septembre, c'est de toute façon une nécessité dans le cadre du processus et donc il y aura tout le débat public et démocratique sur ce dossier... Donc, une fois encore, arrêtons les slogans à deux balles".

A très court terme, le conseil communal va devoir se saisir d'une question juridique et administrative importante liée à ce nouveau projet: à l'heure actuelle, le plan de secteur ne permet pas d'établir des fonctions de logement sur cette portion de ville. Pour faire aboutir le "Quartier Léopold" tel qu'il est envisagé à présent, il va donc falloir d'abord résoudre cette difficulté. La procédure envisagée est celle d'un PRU (Périmètre de Remembrement Urbain) tel que spécifiée dans le CoDT, le code wallon du développement territorial. Dans tous les cas, si les délais sont respectés et si le chantier ne connait pas de retard majeur, le projet ne devrait pas sortir de terre avant 2023, au grand plus tôt.