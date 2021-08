Namur : vaccination sans rendez-vous à Saint-Luc et Covid Safe Ticket imposé dès 500 personnes

Le bourgmestre de Namur serre la vis. Alors qu’au niveau fédéral, le Covid Safe Ticket est imposé pour les évènements qui rassemblent 1500 participants et plus, Maxime Prévot a décidé d’être beaucoup plus restrictif : " Les kermesses reprennent mais aussi les fêtes étudiantes comme le bal des bleus sans oublier les fêtes de Wallonie. Il y aura donc de plus en plus d’événements et c’est très bien mais il faut malgré tout rester très vigilant. Il faut absolument inciter et même contraindre les gens à aller se faire vacciner. C’est pour ça que j’ai pris une ordonnance de police qui permet donc d’imposer le Covid Safe Ticket dès qu’il y a un rassemblement de 500 personnes et plus à l’extérieur. "