Namur va emprunter 8,5 millions d'euros pour la relance post covid

Comment dépasser la crise du Coronavirus ?

La ville de Namur a prévu un vaste plan de relance de plus de 8 millions et demi d'euros.

Le plan de relance se destine aux commerçants, aux travailleurs de l'horeca et aux personnes socialement fragilisées. Il vise aussi les secteurs de la culture et de l'événementiel, au même titre que ceux du tourisme et du sport. La transition écologique, l'alimentation saine et les aides aux producteurs locaux font également partie des priorités. Enfin, plusieurs mesures tendent à soutenir les indépendants, les PME, l'enseignement communal, la révolution numérique et la mobilité alternative.

Les 8,5 millions d'euros dégagés seront ventilés à la fois sur 2020 et 2021. Pour les budgétiser, les autorités communales se sont appuyées sur les dernières décisions prises par la Région wallonne, qui permettent notamment aux communes d'emprunter aux fins de dépenses ordinaires dédiées à la relance économique pour cette période.

"C'est maintenant que certains se demandent s'ils vont boire le bouillon", a souligné le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot. "C'est donc maintenant qu'il faut apporter du vent dans leurs voiles."

"Il est primordial que notre tissu économique local se redresse le plus rapidement possible. Les personnes les plus fragilisées ont également besoin d'aide et d'accompagnement. En même temps, il faut accélérer ces indispensables transitions, qui sont autant de leçons à tirer de la crise pour façonner ce monde d'après", a-t-il ajouté.

Parmi les mesures, une somme de près de 1,3 million est destinée à encourager le commerce local. Une enveloppe de 610.000 euros doit elle permettre d'améliorer la situation des personnes fragilisées socialement. Cela passera par la prise en gestion de logements inoccupés ou encore des aides financières directes aux associations oeuvrant dans le social et l'aide alimentaire. Les événements culturels n'ont pas été oubliés avec un subside complémentaire de 350.000 euros.

Le tourisme est également un axe fort du plan de relance namurois. Ce sont plus de 600.000 euros qui y sont consacrés. En outre, la Ville de Namur entend étoffer son programme d'animations en fin d'année. La promotion du tourisme passera aussi par la propreté avec l'acquisition de poubelles compacteuses permettant un tri sélectif. Le recyparc communal sera dans le même temps adapté en ce sens et des caméras mobiles achetées pour lutter contre les dépôts sauvages.

Comme elle l'avait déjà annoncé, la capitale wallonne souhaite planter 10.000 arbres d'ici 2030. Un budget de 100.000 euros est alloué à ce plan Canopée. Ce sont également 550.000 euros qui ont été débloqués afin de développer les circuits courts, avec comme objectif d'alimenter toutes les cuisines des collectivités locales.

Plus de trois millions seront alloués à la rénovation de différentes infrastructures. Sur ce montant, un million sera consacré à la rénovation des sanitaires des écoles communales et 700.000 euros à la rénovation du Hangar aux affûts de la Citadelle.

Par ailleurs, 750.000 euros se destinent à réduire la fracture numérique sur le plan scolaire, au travers de l'achat d'équipements. Les familles fragilisées se verront aussi aidées à acquérir un ordinateur avec une enveloppe globale de 150.000 euros.

Ce vaste plan communal de relance sera présenté au conseil communal la semaine prochaine.