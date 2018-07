Namur : une salle de sports tranformée en hub créatif

Les travaux de transformation de l'ancien hall de sports de l'UNamur à Salzinnes ont démarré. Dans un an, le bâtiment accueillera le Trakk, un espace de rencontre entre des entreprises innovantes, des artistes et des simples citoyens, un "hub créatif" comme on dit dans le jargon de l'économie numérique.

D'ici un an, le lieu de 2000 mètres carré comprendra des espaces de travail, des salles de réunions, un amphithéâtre, des ateliers et une cafétéria. Les travaux, financés grâce à des fonds européens Feder, coûteront 3,2 millions d'euros.

Le Trakk a vu le jour en 2014. Il est provisoirement installé dans un autre bâtiment de l'UNamur, avenue Reine Astrid 118.