Namur : une rentrée scolaire sous le signe des travaux et des embouteillages

A Namur, la rentrée scolaire s’annonce compliquée sur le plan de la mobilité. Deux entrées de la ville sont en travaux : le Grognon, pour les voitures qui viennent de Wépion ou de Salzinnes, et le rond-point Léopold pour ceux qui arrivent de Bouge par la chaussée de Louvain. Cela bouchonne déjà en temps normal. Il faut s’attendre à de gros embarras de circulation les premiers jours de la semaine prochaine.

"Nous conseillons aux automobilistes d’éviter si possible de s’engouffrer dans ces deux goulots d’étranglement, explique Bérénice Ruyssen, du service de mobilité de la ville de Namur. Et d’une manière générale de privilégier les modes alternatifs de déplacement : la marche dans le centre de la ville, les trottinettes, les vélos… Et pour venir de plus loin : le train, les bus ou même le vélo électrique. La rentrée, c’est l’occasion de prendre des bonnes résolutions, non ?"

Le parking malin

Pour rappel, les TEC proposent aux enfants de 11 à 14 ans, avec un accompagnant, de tester gratuitement leur futur parcours domicile-école jusqu’au 30 septembre.

Le service mobilité insiste aussi sur les solutions de "parking malin" à l’entrée de la ville. Par exemple, le parking du hall Octave Henry, celui du centre sportif de la Plante ou celui de l’Esplanade de la Citadelle, qui sont gratuits. Ou encore les parkings situés à côté des gares à la périphérie de Namur : Jambes, Ronet, Flawinne, Marche-les-Dames, Dave, Saint-Martin ou Naninne. Ces gares sont à moins de 10 minutes en train de la gare de Namur. Evidemment, il faut alors compter le prix d’un abonnement de train, qui varie entre 12 et 18 euros par mois avec une intervention de l’employeur (ou de 35 à 51 euros sans cette intervention). Sans compter les parkings P + R (Saint-Nicolas, Namur Expo, Casernes) mais qui sont destinés d’abord aux travailleurs du centre-ville, sur abonnement, et pour lesquels il faut s’inscrire sur une liste d’attente.