Namur: une blogueuse française invitée pour découvrir les beautés de la province… et les relayer

Rien de tel qu'une bonne critique sur internet ou sur une vidéo Youtube, ou de belles photos sur Instagram... Les officies du tourisme de nos régions ont bien compris l'impact de ces nouveaux médias sur le public.

Certains blogueurs sont suivis par des dizaines de milliers de personnes. On les appelle d'ailleurs des "influenceurs".

Ce statut, on peut l'appliquer à la blogueuse française Laurène Philippot. Elle était en Belgique ce week-end, à l'invitation de la province de Namur, pour découvrir un chemin de grande randonnée. Elle nous a confié ses premières impressions.

"C’est le GR 126, qui est aussi le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J’ai fait une toute petite partie, deux jours, entre Evrehailles et Houyet. Habituellement, on a l’image d’un pays tout plat. Mais lorsque je suis arrivée en train, j’ai vite compris… Et après deux jours de randonnée, je me suis rendue compte que ce n’était pas le cas (rires). Il y a de magnifiques points de vue, des chemins escarpés… J’étais assez surprise ! A Dinant, par exemple, cela saute aux yeux ! La Citadelle, la collégiale… Il y a plein de belles choses à voir. Tant la nature que le côté culturel. C’était une belle découverte !"

Des découvertes que Laurène Philippot a commencé à partager avec sa communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook. Son blog de voyages "Carnet d'escapades" accueille plus de 50.000 visiteurs chaque mois.