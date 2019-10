Namur : un pas de plus pour le ravel urbain vers Jambes

Le passage sous la palce léopold sera inauguré fin octobre. - © Tous droits réservés

Mais le plus important est à venir. Avant la fin octobre un autre tronçon sera inauguré pour passer en site propre sous la place Léopold. L’objectif c’est de relier les gares de Namur et de Jambes sans jamais croiser une voiture. Mais pour y parvenir, il faudra encore quelques années. Prenez le carrefour avec l’Avenue Albert 1e, par exemple. Le carrefour qui mène vers le CHR. Pour l’instant, les cyclistes doivent mettre pied à terre et traverser trois passages piétons. C’est presque de l’incitation à rouler hors des pistes cyclables. Dans un an, une passerelle permettra aux deux roues de passer au-dessus du carrefour en longeant toujours la voie ferrée. La passerelle sera accrochée en hauteur au bâtiment des archives de l’Etat avant de replonger sous la place Léopold.

De l’autre côté de la Meuse, cette "voie urbaine cyclable" s’arrête pour le moment à la sortie du pont du Luxembourg. Mais dans quelques années (hé oui c’est le genre de travaux qui prend du temps), les cyclistes pourront continuer le long du chemin de fer jusqu’à la gare de Jambes. Et même encore plus tard, une connexion sera possible pour rejoindre le ravel vers Dinant.

Ultime objectif, relier le ravel qui d’Hoegaarden à celui de la Meuse sans passer par le centre-ville et le grognon.