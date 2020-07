Namur: un kilo d'héroïne saisi, trois personnes interpellées

Nouveau coup de filet dans le cadre d'un trafic de stupéfiants à Namur: 1036 grammes d'héroïne et 99 de cocaïne ont été saisis, ainsi que plusieurs GSM et une certaine somme d'argent, annonce la police de Namur Capitale. Trois personnes ont été interpellées, parmi lesquelles "un dealer namurois, un dealer issu de la filière hollandaise et une personne non rentrée de congé pénitentiaire", selon les informations communiquées par la police namuroise. Un mandat d'arrêt a été décerné à leur encontre.

Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu ces derniers mois pour trafic de stupéfiants dans la capitale wallonne, la lutte contre les filières hollandaises en particulier étant considéré comme une priorité par la zone de police et les autorités administrative et judiciaire namuroises.