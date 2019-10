Namur : un étudiant décède cette nuit après une chute dans un chantier

Décès tragique cette nuit d'un étudiant en coopération internationale au campus provincial. Il avait 21 ans et était originaire de Messancy en province de Luxembourg. Il est mort après avoir fait une chute mortelle dans le chantier de l'ancien Grand Manège.

"Il revenait avec deux copains d'une soirée au Bunker", nous précise le Parquet de Namur. Ils avaient tous les trois "un peu picolé mais ne semblaient pas en état d'ivresse". La victime aurait fait une chute de 20 mètres. Une information à confirmer.

La sécurisation du chantier n'est pas mise en cause. Il est bien balisé. Les secours ont eu des difficultés à y accéder, surtout en pleine nuit, commente la substitut. Le jeune garçon a directement été pris en charge. Il est décédé 1h30 plus tard.

Le Parquet souhaite sensibiliser les jeunes à ne pas commettre d'imprudences la nuit sur des chantiers. "On se sent téméraire et invincible. Mais un tel accident est tellement vite arrivé. Pour une connerie (sic)". Les deux copains qui accompagnaient la victime ont été auditionnés et sont en état de choc.